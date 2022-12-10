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عربي-دولي

ألمانيا.. عملية أمنيّة للشرطة بعد الاشتباه باحتجاز رهائن

Lebanon 24
10-12-2022 | 06:15
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تشن الشرطة الألمانية منذ صباح السبت عملية في وسط مدينة دريسدن بعد "الاشتباه باحتجاز رهائن".

وجاء إعلان الشرطة الألمانية عن العملية في دريسدن، شرقي ألمانيا، بعد تقارير عن هجوم مسلح استهدف محطة إذاعية في المدينة، وفق "فرانس برس".
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وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة بيلد أن رجلاً مسلحاً بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.

وقال البيان إن "شرطة دريسدن تنفذ عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن"، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين "مغلقان".
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