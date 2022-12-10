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عربي-دولي

عضوة مجلس الاتحاد الروسي: الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا

Lebanon 24
10-12-2022 | 09:30
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صرحت السيناتورة الروسية، أولغا كوفيتيدي، أن المعلومات التي تفيد بأن واشنطن لا تصر على عدم ضرب الأراضي الروسية من جانب كييف، تؤكد أن الولايات المتحدة تحارب إلى جانب أوكرانيا.

وقالت كوفيتيدي في حديث لوكالة "نوفوستي": "البيان الذي ورد في صحيفة "The Times" الأمريكية مفاده أن الولايات المتحدة لم تعد "تصر على أن القوات الأوكرانية يجب ألا تضرب الأراضي الروسية" يرفع القناع عن وجه السلطات الأمريكية، ويدل على الرغبات العدوانية الأمريكية الحقيقية الموجهة ضد دولتنا، أي روسيا ذات السيادة وشعبها".
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وأضافت عضوة مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) أن روسيا تفهم أنه لا يوجد حاليا أحد على المستوى الدولي يمكن أن يعطي تقييما قانونيا وسياسيا لحقيقة أن الولايات المتحدة "التي تقوم بتسليح وتدريب وتقديم الدعم من الأقمار الصناعية والمساعدة المالية وغيرها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تقاتل في الواقع إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا".

وأوضحت أن "المساعدة النشيطة التي يقدمها الخبراء المدنيون والعسكريون الأمريكيون لأوكرانيا، والتي تتمثل في توجيه الأنظمة الصاروخية على أهداف روسية باستخدام الأقمار الصناعية الأمريكية، على وجه الخصوص، عند محاولة مهاجمة المطارات الروسية بالقرب من مدينتي ريازان وإنغلس، وكذلك المشاركة الأمريكية النشيطة في تشغيل أنظمة "HIMARS" في أوكرانيا، يقود كل ذلك العالم إلى تصعيد واضح للصراع العسكري".


المصدر: روسيا اليوم
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