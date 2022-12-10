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عربي-دولي

أول تعليق إيراني على دعوة الرئيس الصيني طهران لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

Lebanon 24
10-12-2022 | 11:30
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رد المساعد السياسي للرئيس الإيراني على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة الأخير الرسمية للمملكة العربية السعودية.

وقال المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، اليوم السبت، إنه على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات "داعش" والقاعدة في سوريا، ودمرت اليمن بالعدوان العسكري الوحشي، كانت إيران هي التي قاتلت ضد الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولكي لا ينتشر الإرهاب شرقا وغربا.
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وخلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، أصدر البلدان بيانا مشتركا عقب اجتماع ثنائي، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أكد البيان على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.
المصدر: روسيا اليوم
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