Advertisement

عربي-دولي

إضراب يتسبّب بتأجيل أكثر من 1500 عملية جراحية!

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1018832-638062813567778801.JPG
Doc-P-1018832-638062813567778801.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة The Daily Telegraph، بأن المستشفيات البريطانية أوقفت استقبال المرضى، بسبب إضراب الممرضات في بريطانيا، ما سيؤدي إلى تأجيل إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية الأسبوع المقبل، وفق وكالة "روسيا اليوم".
Advertisement


وأشارت الصحيفة إلى أن، أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة يشاركون في الإضراب في 76 مستشفى ومنظمات NHS، مطالبين برفع الأجور بنسبة 19%، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناكالذي وصف المطالب بـ "غير المعقولة".

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:38 | 2022-12-10
13:30 | 2022-12-10
13:00 | 2022-12-10
13:00 | 2022-12-10
12:26 | 2022-12-10
12:14 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website