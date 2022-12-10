إضراب يتسبّب بتأجيل أكثر من 1500 عملية جراحية!

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أفادت صحيفة The Daily Telegraph، بأن المستشفيات البريطانية أوقفت استقبال المرضى، بسبب إضراب الممرضات في بريطانيا، ما سيؤدي إلى تأجيل إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية الأسبوع المقبل، وفق وكالة "روسيا اليوم".وأشارت الصحيفة إلى أن، أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة يشاركون في الإضراب في 76 مستشفى ومنظمات NHS، مطالبين برفع الأجور بنسبة 19%، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناكالذي وصف المطالب بـ "غير المعقولة".