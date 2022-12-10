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إقتصاد

تدهور قياسي جديد لليرة السورية... كم سجلت مؤخراً؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:05
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سجّلت الليرة السورية، السبت، تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء، لتتخطى عتبة 6 آلاف مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة، في وقت تفاقمت مؤخراً أزمة المحروقات، التي تشهدها البلاد جراء النزاع المستمر منذ 2011.
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وتشهد سوريا بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات.


وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف بلغ 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد.


ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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