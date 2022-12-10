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مقتل منفذ عملية إحتجاز الرهائن على يد الشرطة في ألمانيا

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:15
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أعلنت الشرطة الألمانية مقتل منفذ عملية إحتجاز الرهائن السبت في مركز تجاري بدريسدن خلال عملية كبيرة نفذتها قوات الأمن.
      
وقالت الشرطة في تغريدة: "عملية إحتجاز الرهائن في دريسدن إنتهت"، مضيفة: "الوضع لم يعد يشكل خطرًا".
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وأوضحت الشرطة في بيان أنه "خلال الهجوم وإطلاق سراح الرهائن أصيب الشاب البالغ 40 عامًا بجروح أودت به".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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