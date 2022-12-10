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عربي-دولي

ليلة تاريخية.. المغرب تهزم البرتغال وتتأهل الى نصف نهائي "المونديال"

Lebanon 24
10-12-2022 | 11:56
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تأهل المنتخب المغربي الى نصف نهائي كأس العالم 2022، بفوزه على البرتغال 1-0 في ربع نهائي مونديال قطر.
 
 
وأحرز المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك البرتغال في الدقيقة 42.
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وسيواجه المغرب الفائز من مباراة فرنسا وانكلترا في نصف نهائي كأس العالم.

عربي-دولي

رياضة

كأس العالم2022

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