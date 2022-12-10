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عربي-دولي

مالك "تويتر" إيلون ماسك يهنئ المغرب

Lebanon 24
10-12-2022 | 12:26
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هنأ إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر"، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.
وفي تغريدة له على موقع "تويتر" قال ماسك: "مبروك للمغرب!".
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وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على البرتغال (1-0) على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

عربي-دولي

كأس العالم2022

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