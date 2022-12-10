مالك "تويتر" إيلون ماسك يهنئ المغرب

هنأ إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر"، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر" قال ماسك: "مبروك للمغرب!".

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