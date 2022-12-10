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عربي-دولي

مصر تهنئ المغرب بالتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم

Lebanon 24
10-12-2022 | 13:38
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هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، المغرب على الفوز المشرف لمنتخب "أسود الأطلس" والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر.
 
 وكتب أبو زيد "تغريدة" عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "خالص التهاني القلبية للمملكة المغربية الشقيقة، على الفوز المشرف للمنتخب الوطني المغربي، والتأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.
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وحقق منتخب المغرب إنجازا عربيا وإفريقيا، حيث أصبح أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

كأس العالم2022

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