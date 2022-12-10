حكم بالسجن على أحد الضباط المتسببين بوفاة جورج فلويد

أصدرت محكمة قراراً بالسجن ثلاث سنوات ونصف على الشرطي السابق ألكسندر كوينغ أحد المتسببين في وفاة جورج فلويد، بعدما قام بتثبيته بينما جثا شرطي آخر بركبته على رقبة فلويد.

وأقر كوينغ أحد ضباط الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في وقت سابق بالذنب في التهمة الموجهة له، بـ"المساعدة والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية".

Advertisement

ويقضي كوينغ عقوبة فيدرالية لانتهاكه الحقوق المدنية في قضية فلويد، وسيتم احتسابها من ضمن مدة عقوبته الجديدة.





وظهر كوينغ في جلسة عبر الفيديو من سجن فيدرالي في ولاية أوهايو، حيث لا يزال عليه أن يقضي عامين ونصف في السجن.

وكان محامي عائلة فلويد، بن كرامب، قد قال "إن جزءا آخر من العدالة يصل لعائلة فلويد".

وأضاف: "بينما ستقضي عائلة فلويد موسم أعياد آخر من دون جورج، نأمل أن تستمر هذه اللحظات في جلب قدر من السلام لهم"، مشيرا إلى أن "وفاة جورج لم تذهب سدى".

وتوفي فلويد في 2020، بعدما جثا الضابط السابق، ديريك شوفين، على رقبته لأكثر من 9 دقائق، حيث قال فلويد حينها "إنه لا يستطيع التنفس"، والتي أصبحت شعارا لاحتجاجات "حياة السود مهمة" بشأن الظلم العنصري في الولايات المتحدة.