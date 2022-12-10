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عربي-دولي

زيلينسكي: الوضع معقد في أوديسا

Lebanon 24
10-12-2022 | 16:59
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنّ هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في مقاطعة أوديسا، يعيشون بلا كهرباء.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنّ "الوضع معقد جداً في مقاطعة أوديسا، حيث دخلت في الظلام بعد تعرضها للقصف الليلي هي ومدن وقرى أخرى"، مضيفاً أنه "في هذا الوقت، هناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص في مقاطعة أوديسا بلا كهرباء".
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 وأشار زيلينسكي إلى أنّ المقاطعة تعرضت لضربات صعبة وسيستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة التيار الكهربائي، موضحاً أنّ نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جداً عن الحالة الطبيعية".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنّ "هناك عجز كبير في نظام الطاقة، ولذلك فإنّ هناك جداول زمنية لقطع الكهرباء، ولا سيما في مناطق لفوف وفينيتسا وكييف وترنوبل وسومي وجيتومير وخميلنيتسكي".
 
 
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دويّ انفجارات في مدينة أوديسا وضواحيها، لافتةً إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة. 
ويشنّ الجيش الروسي ضربات مكثفة ضد البنية التحتية لأوكرانيا، رداً على القصف الأوكراني للأراضي الروسية.
المصدر: الميادين
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