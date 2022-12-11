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الأمن العراقي يشيد بمواطن قُتل بعد اشتباك مع "إرهابيين متخفيين"

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل مواطن من سكان محافظة نينوي، بعد اشتباكه مع "عناصر إرهابية" كانت متخفية بمزرعته.

وشاهد المواطن العراقي ويدعى سهيل نجم الوران الشمري، عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لعجلته، وقام بإطلاق النار عليهم من بندقية كلاشنكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين إثنين منهم فقام إرهابيين آخرين باستهدافه بقاذفة RBG7 مما أدى إلى مقتله، وفقا لبيان "خلية الإعلام الأمني".
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وهرب أربعة من العناصر الإرهابية بعد جريمتهم، وطاردتهم قوات الأمن المختصة وتم محاصرتهم وقتلهم جميعا وتبين أن من بينهم انتحاريين إثنين، حسب البيان.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق أن الموقف البطولي المشرف للمواطن العراقي يجسد تلاحم الشعب ومؤازرتهم للقطاعات الأمنية بالبلاد ورفضهم القاطع لأعمال وأفكار ونوايا "تنظيم داعش الإرهابي".
المصدر: الحدث
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