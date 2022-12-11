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عربي-دولي

ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين... هل كُشف سبب الانفجار في جزيرة جيرسي البريطانية؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 00:04
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تحت عنوان "ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار في مبنى سكني في قناة جزيرة جيرسي"، جاء في موقع شبكة "CNN":
 
أشارت رئيسة وزراء جزيرة جيرسي البريطانية كريستينا مور إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد العشرات بعد وقوع انفجار وحريق في مبنى سكني.
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وفي حين امتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب الذي أدّى إلى الانفجار، أفاد عدد من السكان برائحة غاز في الليلة السابقة للانفجار، كما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة مبعدة فرضية الإرهاب.

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة جزيرة جيرسي، إنه تم تنبيه الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.

وأكد سميث أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق "انهار تماماً"، واصفًا الموقف بأنه "مشهد مدمر".

وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق، مضيفًا أنه جرى نقل ما بين 20 و30 شخصاً إلى دار بلدية قريبة بحثا عن ملجأ.

وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت، وفقا لشبكة "سي إن إن".

تجدر الإشارة إلى أن جيرسي هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، وهي مملوكة للتاج البريطاني، ولكنها ليست جزءاً من المملكة المتحدة نفسها.    (CNN)
المصدر: سي ان ان
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