Advertisement

عربي-دولي

ابنة صدام حسين تهنئ المغرب على طريقة والدها: هكذا كان يقول!

Lebanon 24
11-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1018975-638063427065038597.jpg
Doc-P-1018975-638063427065038597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعملت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، جملة كان يرددها والدها، لتهنئة المنتخب المغربي بعد فوزه المستحق على المنتخب البرتغالي في قطر.

وقالت رغد في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر": "عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل"، مرفقة التعليق بصورة لبعض لاعبي المنتخب المغربي.
Advertisement

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة بقطر، أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-12-11
07:30 | 2022-12-11
07:30 | 2022-12-11
07:00 | 2022-12-11
06:30 | 2022-12-11
05:43 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website