زيارة سورية لافتة الى السعودية



شكلت زيارة مدير المخابرات السورية المستشار العسكري والأمني للرئيس السوري بشار الاسد حسام لوقا إلى الرياض قبل نحو اسبوعين عبر لبنان، تطورا في العلاقة السعودية السورية خاصة وأن العلاقة الأمنية بين البلدين تراجعت في الأشهر الماضية. وفيما استمرت الزيارة نحو أربعة ايام، أشارت مصادر مطلعة على حيثيات الزيارة، الى أن العلاقة السورية -السعودية لن تبقى محصورة بالملف الامني، وستشهد تطورا في الكثير الملفات بعيدا عن اية حسابات. وتبدي المصادر ارتياحها لهذا المسار لا سيما وان اي تطور على خط الرياض - دمشق سينعكس ايجابا على لبنان.

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