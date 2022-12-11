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عربي-دولي

السجن لمنتحل صفة "قاض وطبيب ومحامي"... هذا ما أقره القضاء العراقي

Lebanon 24
11-12-2022 | 05:00
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، الأحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على أحد المجرمين لانتحاله صفات رسمية وتزوير بطاقات وإنشاء مواقع وهمية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق أحد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب".
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وأضاف أن المتهم، الذي لم يذكر اسمه، قام أيضا بـ"إنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب".

وأوضح أن "المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات (بطاقات معلقة) مزورة لديه".

وأشار إلى أنه تم "تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام أحد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية"."الحرة" 
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