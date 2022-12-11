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عربي-دولي

المربع الذهبي للمونديال اكتمل... كم تبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات الأربعة؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:00
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قالت "الجزيرة" انه بعد إسدال الستار على الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بتأهل منتخبات كرواتيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا إلى دور نصف النهائي، رفعت المنتخبات الأربعة من حصيلتها المالية من الجوائز المرصودة للمنتخبات وفقا لترتيبها النهائي.
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فبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، فإن بطل العالم سيحصل على جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار، وسيحصل الوصيف على جائزة مالية بقيمة 30 مليون دولار، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الرابع فسيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.

ووصل حجم الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 إلى 440 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ كان في مونديال روسيا 2018 يبلغ 400 مليون يورو، في حين كان في مونديال 2014 بالبرازيل يبلغ 358 مليون يورو.


وتوزع الجوائز وفقا لبيان الفيفا كالتالي:

كما منح الفيفا جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.

ووفقا لذلك فقد ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الفيفا تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر."الجزيرة" 
المصدر: االجزيرة

عربي-دولي

كأس العالم2022

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