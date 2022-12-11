تايوان: طائرتان صينيتان تعبران الخط الفاصل

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اعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد، إن طائرتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط الفاصل بينها وبين الصين خلال الـ24 ساعة الماضية.ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة كوسيلة لمحاولة الفصل بين الجانبين المتخاصمين، وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.