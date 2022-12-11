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عربي-دولي

تايوان: طائرتان صينيتان تعبران الخط الفاصل

Lebanon 24
11-12-2022 | 04:00
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اعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد، إن طائرتين صينيتين عبرتا الخط الأوسط الفاصل بينها وبين الصين خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.
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وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة كوسيلة لمحاولة الفصل بين الجانبين المتخاصمين، وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.
المصدر: الشرق
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