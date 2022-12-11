تحذيراتٌ أمنية في فرنسا.. ما علاقة "كأس العالم"؟

تصاعدت حدة التحذيرات في فرنسا من إمكانية حصول أعمال شغب خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد التوترات التي شهدها حيّ الشانزليزيه في المدينة، أمس السبت، وسط احتفالات بفوز المُنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع "crisis24"، فإنّه من المحتمل أن تتخذ قوات الأمن الفرنسية إجراءات مُشددة في مناطق باريس التي قد تشهدُ أعمال شغب خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التحذيرات، فقد جرى الطلب من المواطنين تجنب المناطق التي قد تشهد توترات والالتزام بتعليمات الشرطة بهذا الخصوص. كذلك، فقد تمّت دعوة السائقين في باريس إلى التقيد بكافة التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية وسلوك طرق بديلة للإبتعاد عن المناطق التي تشهد اضطرابات وأعمال شغب.