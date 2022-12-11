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عربي-دولي

ماكرون سيحضر نصف نهائي المونديال بين فرنسا والمغرب.. ماذا قال عن "الديوك"؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 07:30
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يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو الأحد.

وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".
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وحتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

وقال ماكرون مساء السبت عبر تويتر "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".

المصدر: الجزيرة

عربي-دولي

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