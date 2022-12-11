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عربي-دولي

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا ملف الطاقة وقضايا إقليمية بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:30
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين والرئيس أردوغان أجريا محادثة هاتفية اليوم الأحد.
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وبحسب وكالة الأناضول، وفيما يتعلق باتفاق الحبوب، أفاد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أنه يمكن الاعداد لتصدير مواد غذائية وسلع أخرى بشكل تدريجي في إطار ممر الحبوب.

وأشار أردوغان إلى إيصال أكثر من 13 مليون طن من الحبوب إلى الجهات المحتاجة حتى اليوم عبر الجهود المشتركة في إطار الاتفاق.

كما أعرب أردوغان عن خالص تمنياته بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى أكد أردوغان على ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

ولفت الرئيس أردوغان إلى "مواصلة تنظيمات "بي كي كي/واي بي جي/بي واي دي" الإرهابية أنشطتها الانفصالية بشمال سوريا وهجماتها الإرهابية التي تستهدف تركيا".
المصدر: روسيا اليوم
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