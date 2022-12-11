شجار في أحد الأحياء يودي بحياة 4 اشخاص

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لقي 4 أشخاص حتفهم إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال شجار وقع قرب أحد المباني السكنية التابعة لبلدية مونتي جيبرتو بشمال شرق العاصمة الإيطالية روما.وأفادت صحيفة il Messaggero الإيطالية، بأن رجلا قام بإطلاق النار على المواطنين قرب مدخل أحد المقاهي، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 نساء، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وتقوم فرق الشرطة بالتحقيق في حيثياته.