Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن عن إنتاج مسيّرة بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية

Lebanon 24
11-12-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1019090-638063690493605869.jpg
Doc-P-1019090-638063690493605869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشركة الأوكرانية للصناعات العسكرية "Ukroboronprom"، أنها أنتجت مسيّرة جديدة بعيدة المدى، وستدخل الخدمة العسكرية في قوات كييف قريبا.

وأوضح مدير Ukrboronprom، أوليغ بولديروف، أن مدى المسيرة يصل إلى ألف كيلومتر، وأنها قادرة على حمل رؤوس حربية تزن 75 كغم.
Advertisement

ونشرت مجلة Current Time على لسان بولديروف: "المسيّرة الجديدة أصبحت جاهزة للخدمة، أود أن أسميها "المريض صفر"، إنها نوع جديد من المسيرات الانتحارية "الكاميكادزي" وهي الآن تحت الاختبار، وبما أننا نحن الأوكرانيين شعب بخيل للغاية ولا نحب الخسارة، فقد صممناها بحيث تضرب وتعود إلينا سالمة".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة Ukroboronprom أنها ستعمل بالشراكة مع 6 دول من حلف الناتو، من ضمنها بولندا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، والدنمارك ودول أخرى، على إنتاج وتطوير أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة، تشمل مدرعات، وقاذفات صواريخ متعددة الإطلاق، وأسلحة جديدة عالية التقنية، ومعدات أخرى لم ترغب بالإفصاح عنها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-12-11
14:30 | 2022-12-11
14:19 | 2022-12-11
14:00 | 2022-12-11
13:30 | 2022-12-11
13:00 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website