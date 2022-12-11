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عربي-دولي
النمسا: سنواصل الحوار مع روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
11-12-2022
|
10:30
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صرح المستشار النمساوي، كارل نهامر، بأنه سيواصل الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كان ذلك سيسهم في تحقيق السلام في أوكرانيا.
وأوضح نهامر في بث مباشر عبر قناة ORF2 قائلا: "نحن دولة محايدة، ونتمتع بوضع خاص في الاتحاد الأوروبي، ومن المهم بالنسبة لي أن أكون وسيطا في المفاوضات، وقد زرت كييف وموسكو، وأجريت مباحثات مع جميع الأطراف بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجريت محادثة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مفاوضات افتتاح ميناء أوديسا صعبة للغاية، وأنا مستعد للسير قدما في هذا المسار لتحقيق السلام في أوكرانيا".
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وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، يقوض فرص التفاوض، ويعرقل الجهود المبذولة للتقريب من وجهات النظر.
وأوضح الكرملين، أن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، جاء كرد على العمليات الإرهابية التي ينفذها نظام كييف بالتنسيق مع حلفائه في الولايات المتحدة وحلف الناتو، ضد المدنيين العزل في دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيه، وضد المنشآت المدنية الروسية.
المصدر:
روسيا اليوم
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