استقبال أكثر من 500 مهاجر بإيطاليا وروما تقول إن سياساتها مع الهجرة لم تتغير

Advertisement

استقبلت إيطاليا اليوم الأحد أكثر من 500 مهاجر على الرغم من تعهدها باتباع نهج صارم للتصدي لموجات الهجرة، إذ سمحت لسفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين خيريتين بالرسو في ميناءين في جنوب البلاد بعد أن قضتا أياما في البحر في ظل أحوال جوية سيئة.وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن السفينة "جيو بارنتس" التي تديرها وصلت إلى ميناء ساليرنو في منطقة كامبانيا، جنوب غرب إيطاليا، وعلى متنها 248 مهاجرا.كما رست السفينة "هيومانتي 1" التي تديرها منظمة "إس أو إس هيومانتي" (SOS Humanity) الخيرية في ميناء باري على الجانب الآخر من البلاد بعد أن سمحت لها السلطات الإيطالية بالرسو.خلاف مع فرنساوتشكل كيفية الاستجابة لمناشدات المساعدة من قوارب وسفن إنقاذ تنتشل مهاجرين من البحر المتوسط تحديا للحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.وقالت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية إن قرار السماح للسفينتين بالرسو جاء على أساس ظروف الطقس السيئة والمخاطر التي يواجهها من على متنهما ولا يمثل تغيرا في سياسة البلاد، مضيفة أن الوزارة تعمل على وضع قواعد تنظيمية جديدة لحماية الحدود الإيطالية والتصدي لمهربي البشر.وتتهم وزارة الداخلية سفن الإنقاذ بأنها تجعل مهمة المهاجرين للوصول إلى إيطاليا أسهل وبأنها تخدم بذلك مهربي البشر.وتصاعد التوتر مع فرنسا الشهر الماضي بعد استقبالها قاربا رفضته إيطاليا.