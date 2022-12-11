طهران: إيران لا تجامل أي دولة حول وحدة أراضيها

أكد علي نيكزاد، مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بشکل ساحق وحازم على أي نوع من التهديد و الطموحات التوسعية".

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ورد علي نيكزاد، على بيان مجلس تعاون دول الخليج قائلا: "لطالما أثبت النظام الإسلامي بأنه صديق وداعم لجيرانه وأن دفاع الأمة الإيرانية عن الحكومة والشعب العراقي خلال الهجوم الوحشي لـ"داعش"، على هذا البلد هو خير مثال على سياسة الإحسان تجاه جيراننا، ولكن بينما نكون رحيمين بجيراننا سنرد بشكل ساحق وحازم على أي نوع من التهديد".وأكمل: "نريد جيرانا مزدهرين وأمنين، لكن في الوقت نفسه، إذا رأينا طموحات مفرطة، سواء كان الطموح بتغيير الحدود، أو دعم المجموعات المسلحة غرب البلاد، أو ما إذا كان الحدیث عن الجزر الثلاث التابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية، فسيكون رد إيران قويا ومقتدرا".وتابع: "إن إثبات السيادة المطلقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الجزر لا يتطلب حتى مراجعات قانونية ومراجعة المعاهدات الدولية ووثائق الأمم المتحدة..يكفي القيام بجولة قصیرة في المتاحف ومشاهدة الخرائط القديمة لإثبات أن هذا هو الخليج الفارسي، لا أقل ولا أكثر، وهذه الجزر تنتمي تماما إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفا: "نحن نرحب بارتفاع معدل التبادلات الاقتصادية مع دول الجوار ولا نتدخل في شؤونها الداخلية، لكننا لا نجامل أي دولة حول وحدة أراضينا".