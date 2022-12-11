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عربي-دولي

أردوغان وبوتين يبحثان تصدير سلع أخرى عبر ممر الحبوب

Lebanon 24
11-12-2022 | 12:00
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أفادت تركيا وروسيا بأن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ناقشا، يوم الأحد، إمدادات الحبوب وإنشاء مركز محتمل للغاز في تركيا.

الموقف التركي

قالت الرئاسة التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان عبر عن أمله الصادق في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".
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وأضاف مكتب أردوغان أنه قال خلال الاتصال الهاتفي أن أنقرة وموسكو يمكنهما بدء العمل على تصدير منتجات غذائية أخرى وسلع أساسية عبر ممر الحبوب في البحر الأسود.
الموقف الروسي

من جهتها، حثت روسيا الأمم المتحدة على الضغط على الغرب لرفع بعض العقوبات لضمان أن تستطيع موسكو تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية بحرية، في إطار اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي تقول موسكو إنه لم يطبق بعد بشكل كامل.
قال الكرملين في بيان "الاتفاق طبيعته معقدة، بما يتطلب إزالة العقبات أمام الإمدادات المعنية من روسيا من أجل الوفاء بمطالب الدول الأكثر احتياجا".
وناقش الرئيسان، وفقا للكرملين، أيضا مبادرة لتأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي.

وعرض بوتين الفكرة في أكتوبر كوسيلة لتغيير مسار الإمدادات من خط أنابيب نورد ستريم الروسي لأوروبا بعد أن تضرر من تفجيرات في سبتمبر. وأبدى أردوغان تأييده للأمر.
 ونقلت رويترز عن الكرملين "تم التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة المشتركة، وبالأساس في قطاع الغاز".

وأجرى أليكسي ميلر رئيس "جازبروم" محادثات مع أردوغان في إسطنبول في الأسبوع الماضي.
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