اسكتلندا: واشنطن تحتجز مشتبها به في تفجير لوكربي

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قالت السلطات القضائية في اسكتلندا، اليوم الأحد، إن الرجل الليبي المشتبه به في صنعه القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا، في العام 1988، محتجز في الولايات المتحدة.قال مكتب التاج الاسكتلندي والنائب العام في بيان: "أُبلغت عائلات القتلى في تفجير لوكربي أن المشتبه به أبو عجيلة مسعود خير المريمي محتجز لدى الولايات المتحدة"، وفقا للأسوشيتد برس.وأضاف مكتب التاج أن "المدعين والشرطة الاسكتلنديين، الذين يعملون مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تصرفوا مع المقرحي إلى العدالة".