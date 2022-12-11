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تركيا: 4 ناقلات نفط تعبر مضيق إسطنبول الاثنين

Lebanon 24
11-12-2022 | 13:00
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أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، الأحد، أن 4 ناقلات تحمل نحو 475 ألف طن من النفط قدمت خطابات التأمين اللازمة وفقاً للوائح، وستعبر مضيق إسطنبول في 12 كانون الاول الجاري.

وتسبب إجراء تركي دخل حيز التنفيذ اعتباراً مطلع الشهر الجاري، في تأخر مرور الناقلات. ويتطلب الإجراء أن تقدم الناقلات دليلاً بالتعاقد على تأمين يغطي مدة عبورها مضيق البوسفور أو عند توقفها في الموانئ التركية.
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وقالت الهيئة في بيان، إنها أبعدت 5 ناقلات نفط من المياه الإقليمية للبلاد عبر مضيق الدردنيل، إذ أنها لم تتمكن من تقديم خطابات تأكيد التأمين.
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