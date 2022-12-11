الجيش الباكستاني يعلن مصرع 6 مدنيين جراء إطلاق قوات أفغانية النار عبر الحدود

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات من حرس الحدود الأفغانية شنت قصفاً مدفعياً وأطلقت نيراناً كثيفة، الأحد، ما تسبب في مصرع 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين على الجانب الباكستاني من الحدود.



وقال الجيش في بيان إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة شامان الحدودية في إقليم بلوخستان في الجنوب الغربي، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

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