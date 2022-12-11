وزيرا الخارجية السعودي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

Advertisement

استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، في أبوظبي الأحد، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.كما ناقش الوزيران عدداً من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن الإمارات والسعودية "ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".