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زلزال يضرب مكسيكو سيتي ولا تقارير عن وقوع أضرار

Lebanon 24
11-12-2022 | 15:00
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ضرب زلزال جنوب غربي المكسيك، الأحد، مسبباً هزات أرضية في أجزاء من العاصمة، بحسب مقيمين، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شمال غرب مدينة إل تيكيوي في ولاية جيريرو، على عمق 19.8 كيلومتر.
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وذكرت حاكمة مكسيكو سيتي، كلاوديا شاينباوم، عبر تويتر أن عملية تحليق فوق المدينة لم ترصد وقوع أضرار.
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