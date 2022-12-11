إيران تعزّز نفوذها السياسي والاقتصادي في العراق

عزّزت طهران نفوذها في العراق بعد تسلم حكومة محمد شياع السوداني السلطة، المؤيدة لها، في غياب أي معارضة، حسبما رصد تقرير من بغداد أشار خصوصاً إلى خطوات لتمكين حلفاء طهران في الحشد الشعبي مالياً.

مع هيمنة أحزاب شيعية موالية لإيران على البرلمان العراقي ووجود حكومة اختارتها هذه الأغلبية، تعزز طهران قبضتها على العراق الذي أصبح بمنزلة "رئة اقتصادية"، حسب خبراء، ما من شأنه إثارة استياء الولايات المتحدة.

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ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمسؤولون الإيرانيون، خلال زيارة الأول لطهران أواخر كانون الأول الماضي، إلى زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

ورحّب السوداني بتزويد إيران للعراق بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، قائلاً إن هذا الإمداد سيستمر إلى أن تتمكن بلاده من إنتاج الغاز الذي تحتاج إليه لتشغيل محطات الكهرباء.

ويتوقع إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن "الدور الإيراني سيكون أكبر بكثير مما كان عليه خلال الحكومات السابقة على اعتبار أن هناك ضرورة إيرانية ملحّة باستمرار العراق كدولة تابعة لطهران".

ويضيف الشمري أن بغداد، التي شكّلت المستورد الأول للبضائع الإيرانية بين آذار 2021 وآذار 2022، هي بمنزلة رئة اقتصادية لإيران.

ويوضح أن هذه الحاجة للعراق تزداد وسط اشتداد العقوبات الغربية على طهران، خصوصاً أن المباحثات مع الغرب لا تؤشر بأن يكون هناك اتفاق لمصلحة إيران في الملف النووي.

بعد الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين الديكتاتوري في 2003، نما النفوذ الإيراني تدريجياً، لا سيما بفضل الروابط مع القيادات الشيعية التي تدير الآن الحياة السياسية.

وتجد هذه الطبقة السياسية نفسها في موقف صعب عندما تقصف طهران إقليم كردستان، مستهدفةً المعارضة الكردية الإيرانية التي تتهمها بأنها المحرك للاحتجاجت التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني. ويرى الشمري، أن "إيران تبحث عن مساحة هشة لتصدير أزمتها الداخلية لأنها لا تجرؤ على فعل ذلك ضدّ دولة أخرى، كالدول المنافسة لها إقليمياً على سبيل المثال".



