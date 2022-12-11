اشتباكات مسلّحة تزيد التوترات العرقية شمال كوسوفو

تعيش كوسوفو توتراً متصاعداً فيما تحاول السلطات في بريشتينا إثبات سيادتها على مناطق الأقلية الصربية التي لا تزال تقاوم فكرة الخضوع لبريشتينا. وأعلنت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أمس الأول، تأجيل انتخابات في المناطق ذات الغالبية الصربية، شمال البلاد، كانت مقررة في 18 الجاري حتى أبريل المقبل، بعد مشاورات أجرتها مع الأحزاب السياسية الكوسوفية. وتزايدت التوترات العرقية بين الأقلية الصربية المسيحية، والغالبية من ألبان كوسوفو المسلمين في أعقاب دعوة بريشتينا لإجراء انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن عليها الصرب في الشمال، وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعتها. وترفض الأقلية الصربية في كوسوفو، البالغ عددها نحو 120 ألف شخص، الولاء لبريشتينا بتشجيع من بلغراد التي لا تعترف باستقلال كوسوفو المعلن عام 2008. وحسب موقع World Population Review المختص، انقسم الكوسوفيون عرقيا عام 2019 على الشكل التالي: الألبان: 92%، والصرب: 4%، والبوسنيون: 2%، والأتراك: 1%، والرومان: 1%. أزمة لوحات السيارات والشهر الماضي، استقال رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو، وكذلك قضاة محليون ونحو 600 شرطي، احتجاجا على قرار حكومي باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلغراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.

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