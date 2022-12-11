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اشتباكات مسلّحة تزيد التوترات العرقية شمال كوسوفو

Lebanon 24
11-12-2022 | 17:35
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تعيش كوسوفو توتراً متصاعداً فيما تحاول السلطات في بريشتينا إثبات سيادتها على مناطق الأقلية الصربية التي لا تزال تقاوم فكرة الخضوع لبريشتينا. وأعلنت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أمس الأول، تأجيل انتخابات في المناطق ذات الغالبية الصربية، شمال البلاد، كانت مقررة في 18 الجاري حتى أبريل المقبل، بعد مشاورات أجرتها مع الأحزاب السياسية الكوسوفية. وتزايدت التوترات العرقية بين الأقلية الصربية المسيحية، والغالبية من ألبان كوسوفو المسلمين في أعقاب دعوة بريشتينا لإجراء انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن عليها الصرب في الشمال، وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعتها. وترفض الأقلية الصربية في كوسوفو، البالغ عددها نحو 120 ألف شخص، الولاء لبريشتينا بتشجيع من بلغراد التي لا تعترف باستقلال كوسوفو المعلن عام 2008. وحسب موقع World Population Review المختص، انقسم الكوسوفيون عرقيا عام 2019 على الشكل التالي: الألبان: 92%، والصرب: 4%، والبوسنيون: 2%، والأتراك: 1%، والرومان: 1%. أزمة لوحات السيارات والشهر الماضي، استقال رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو، وكذلك قضاة محليون ونحو 600 شرطي، احتجاجا على قرار حكومي باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلغراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.
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حواجز وهجمات
وأمس الأول، أقام مئات من الصرب حواجز على طريق بشمال البلاد، ما أعاق حركة المرور عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا، احتجاجا على اعتقال عضو سابق في شرطة كوسوفو استقال من منصبه الشهر الماضي مع صرب آخرين. وفي وقت سابق، ألقت شرطة كوسوفو القبض على صربي آخر. وقال متظاهرون إنهم يريدون الحؤول دون نقل الشرطي السابق إلى بريشتينا، بينما لفت وزير داخلية كوسوفو شيلال سفيكلا إلى أن الشرطي السابق المعتقل هو واحد من مشتبه بهما أوقفا بعد الهجمات التي استهدفت دوريات الشرطة في الأيام الماضية.




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