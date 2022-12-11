17
o
بيروت
16
o
طرابلس
-2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اشتباكات مسلّحة تزيد التوترات العرقية شمال كوسوفو
Lebanon 24
11-12-2022
|
17:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش كوسوفو توتراً متصاعداً فيما تحاول السلطات في بريشتينا إثبات سيادتها على مناطق الأقلية الصربية التي لا تزال تقاوم فكرة الخضوع لبريشتينا. وأعلنت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أمس الأول، تأجيل انتخابات في المناطق ذات الغالبية الصربية، شمال البلاد، كانت مقررة في 18 الجاري حتى أبريل المقبل، بعد مشاورات أجرتها مع الأحزاب السياسية الكوسوفية. وتزايدت التوترات العرقية بين الأقلية الصربية المسيحية، والغالبية من ألبان كوسوفو المسلمين في أعقاب دعوة بريشتينا لإجراء انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن عليها الصرب في الشمال، وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعتها. وترفض الأقلية الصربية في كوسوفو، البالغ عددها نحو 120 ألف شخص، الولاء لبريشتينا بتشجيع من بلغراد التي لا تعترف باستقلال كوسوفو المعلن عام 2008. وحسب موقع World Population Review المختص، انقسم الكوسوفيون عرقيا عام 2019 على الشكل التالي: الألبان: 92%، والصرب: 4%، والبوسنيون: 2%، والأتراك: 1%، والرومان: 1%. أزمة لوحات السيارات والشهر الماضي، استقال رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو، وكذلك قضاة محليون ونحو 600 شرطي، احتجاجا على قرار حكومي باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلغراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.
Advertisement
حواجز وهجمات
وأمس الأول، أقام مئات من الصرب حواجز على طريق بشمال البلاد، ما أعاق حركة المرور عند معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا، احتجاجا على اعتقال عضو سابق في شرطة كوسوفو استقال من منصبه الشهر الماضي مع صرب آخرين. وفي وقت سابق، ألقت شرطة كوسوفو القبض على صربي آخر. وقال متظاهرون إنهم يريدون الحؤول دون نقل الشرطي السابق إلى بريشتينا، بينما لفت وزير داخلية كوسوفو شيلال سفيكلا إلى أن الشرطي السابق المعتقل هو واحد من مشتبه بهما أوقفا بعد الهجمات التي استهدفت دوريات الشرطة في الأيام الماضية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2022-12-11
زيلينسكي: استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى مناطق كثيرة بأوكرانيا
18:30 | 2022-12-11
وفد أميركي إلى بكين تمهيداً لزيارة بلينكن
17:21 | 2022-12-11
إيران تعزّز نفوذها السياسي والاقتصادي في العراق
16:00 | 2022-12-11
ما هي استراتيجية بوتين الجديدة لكسب "الحرب الدعائية" ضد أوكرانيا؟
15:00 | 2022-12-11
زلزال يضرب مكسيكو سيتي ولا تقارير عن وقوع أضرار
14:30 | 2022-12-11
وزيرا الخارجية السعودي والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 03:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 03:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 03:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact