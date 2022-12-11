Advertisement

عربي-دولي

وفد أميركي إلى بكين تمهيداً لزيارة بلينكن

Lebanon 24
11-12-2022 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1019183-638064033623482921.jpg
Doc-P-1019183-638064033623482921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخارجية الأميركية أنها سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الصين الأسبوع الجاري، قبل زيارة الوزير أنطوني بلينكن المرتقبة في أوائل 2023.
يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ في نوفمبر الماضي، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، ليل السبت ـ الأحد، إن الخطوة تأتي لـ «مواصلة إدارة المنافسة» بين البلدين و«استكشاف مناطق محتملة للتعاون».
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-11
17:35 | 2022-12-11
17:21 | 2022-12-11
16:00 | 2022-12-11
15:00 | 2022-12-11
14:30 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website