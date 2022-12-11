وفد أميركي إلى بكين تمهيداً لزيارة بلينكن

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أعلنت الخارجية الأميركية أنها سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الصين الأسبوع الجاري، قبل زيارة الوزير أنطوني بلينكن المرتقبة في أوائل 2023.يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ في نوفمبر الماضي، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا. وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، ليل السبت ـ الأحد، إن الخطوة تأتي لـ «مواصلة إدارة المنافسة» بين البلدين و«استكشاف مناطق محتملة للتعاون».