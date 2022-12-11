زيلينسكي: استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى مناطق كثيرة بأوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود".وأضاف في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا يوم السبت مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.وأوضح زيلينسكي أن "أوديسا كانت من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعاً متكرراً للكهرباء".