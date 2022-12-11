21
o
بيروت
18
o
طرابلس
-1
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى مناطق كثيرة بأوكرانيا
Lebanon 24
11-12-2022
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود".
وأضاف في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".
Advertisement
واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا يوم السبت مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.
وأوضح زيلينسكي أن "أوديسا كانت من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعاً متكرراً للكهرباء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2022-12-12
عقوبات نيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي
01:00 | 2022-12-12
الدور التركي في حرب أوكرانيا... لماذ يزعج أوروبا؟
00:59 | 2022-12-12
استشهاد طفلة وتوقيف 3 شبان فلسطينيين من قبل الاحتلال في "جنين"
00:30 | 2022-12-12
الصحة النفسية في الكويت ليست بخير... دراسة تدق ناقوس الخطر
00:00 | 2022-12-12
أوكرانيا تعلن شن هجوم على مقر لـ"فاغنر" في لوغانسك
23:30 | 2022-12-11
هل تخرج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 08:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact