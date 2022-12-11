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عربي-دولي

زيلينسكي يشكر بايدن ويؤكد العمل لإعادة الكهرباء

Lebanon 24
11-12-2022 | 23:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".
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