



ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة الرواية التي جاءت على لسان سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية.

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وقال غايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني، إن القوات شنت هجوما على فندق في بلدة كاديفكا غربي لوغانسك، السبت. أعلن مسؤول كبير في شرق أوكرانيا، الأحد، أن قوات بلاده هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة الرواية التي جاءت على لسان سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية.وقال غايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني، إن القوات شنت هجوما على فندق في بلدة كاديفكا غربي لوغانسك، السبت.

وأظهرت صور منشورة على قنوات "تلغرام" مبنى تحول معظمه إلى أنقاض.



وأضاف غايداي: "في مقر تمركز مجموعة فاغنر. لقي عدد كبير من الذين كانوا هناك حتفهم"، ولم يتسن التواصل مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق.



ولم يذكر غايداي عدد القتلى، لكنه قال إن الناجين لم يجدوا خدمات طبية كافية لعلاجهم.