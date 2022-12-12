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عربي-دولي

الصحة النفسية في الكويت ليست بخير... دراسة تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
12-12-2022 | 00:30
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كشفت دراسة استقصائية عن الصحة العقلية في الكويت أن نحو 16 في المئة من الشباب في البلاد يعانون من الاكتئاب.

وحسب الدراسة الكويتية فإن "واحدا من كل 3 أشخاص دون 16 عاما، وشخص بين كل 4 دون سن الـ30 عاما يعانون الاكتئاب".
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وتم تحديد واحدة من كل ثلاث إناث تتراوح أعمارهن بين 18 و39 عاما ضمن "المأزومين نفسيا" الذين يعانون من الاكتئاب، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

يشعرون بالتعاسة
قالت الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة "النوير"، الشيخة إنتصار الصباح، إنه "يجب على متخذ القرار من الحكومة والقطاع الخاص يعمل على تغيير المجتمع بما يعزز من الصحة النفسية"، حسب تصريحاتها للصحيفة.

وتبين نتائج الدراسة أن المراهقين والشباب في الكويت هم أكثر إحساسا بالتعاسة بسبب عدم الرضا بينما لدى الكبار تفاؤل أكبر، وفقا لتصريحات الصباح.

وتحدثت عن ضرورة "تغيير السلوك الاجتماعي داخل البلاد بإدراك أن كل واحد من الشعب الكويتي يمكنه التكيف مع العادات الإيجابية والتي على المدى الطويل، تعزز الرفاهية العقلية للمجتمع كأفراد".

حسب حديث الصباح فإن السبب الرئيسي لشعور هؤلاء بـ"التعاسة" يتمثل في عدم توافر من يسمعهم أو ليس لديهم من يساندهم أو يدفع فيهم الامل، داعية إلى "ضرورة وضع خطط مجتمعية تعنى بالصحة النفسية".

وحددت الدراسة أبرز العوامل والأسباب التي تقلل شعور سكان الكويت بالسعادة، ومنها: التوتر المسيطر على الحياة، والإحساس بعدم الرضا، وغياب التأهيل النفسي".

وتفتقد الكويت التي تضم خليطا من السنة والشيعة ويبلغ عدد سكانها نحو 4,2 ملايين نسمة، لوجود قيادات شابة على عكس الدول الخليجية الأخرى التي باتت تعيّن السياسيين والدبلوماسيين الشباب في مناصب عليا، وفقا لـ"فرانس برس". "الحرة" 
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