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قصر بكنغهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا

Lebanon 24
12-12-2022 | 02:00
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نشر قصر بكنغهام البريطاني، اليوم الأحد، صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكا لبريطانيا، وهي صورة تم التقاطها لتشارلز عندما كان وليا للعهد مع زوجته كاميلا في دورة ألعاب برايمار في اسكتلندا.

وتمثل دورة ألعاب برايمار احتفالا بالألعاب والرياضة والرقص الاسكتلندي التقليدي في قرية برايمار التي تبعد 60 ميلا غرب أبردين، والتي تجاور مقر الملك الصيفي في بالمورال.
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وتم التقاط هذه الصورة في الثالث من سبتمبر قبل وقت قصير من اعتلائه العرش. وتوفيت الملكة إليزابيث، التي غابت عن الحدث لأول مرة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما هذا العام، بعد أقل من أسبوع.
 
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