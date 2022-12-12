الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على إيران وروسيا

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وتخصيص ملياري يورو إضافية (نحو 2.11 مليار دولار) لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.



ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون "دبلوماسية الابتزاز" بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

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