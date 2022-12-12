شبح الماضي يطل من بعيد.. "توتر عرقي" في كوسوفو

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أغلق محتجون صرب في شمال كوسوفو، الأحد، طرقا رئيسية لليوم الثاني عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال المساء بعد اعتقال شرطي صربي سابق، وسط تصاعد التوتر بين الأقلية الصربية والسلطات.وخلال الأسابيع القليلة الماضية، رد الصرب في شمال كوسوفو، وهو معقل للقومية الصربية، بمقاومة عنيفة لخطوات من بريشتينا يعتبرونها مناهضة للصرب.وذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي للتحقق من سيادة القانون في كوسوفو (يوليكس)، وهي بعثة معنية بتسيير دوريات للأمن في شمال كوسوفو، أن قنبلة صوتية أُلقيت على إحدى مركباتها المدرعة في المنطقة مساء السبت دون أن تؤدي إلى سقوط مصابين.وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل لن يتسامح مع العنف ضد أفراد بعثته.وكتب على تويتر: "الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع الهجمات على يوليكس في كوسوفو أو استخدام العنف أو الأعمال الإجرامية في الشمال. يجب أن تزيل جماعات صرب كوسوفو الحواجز على الفور. يجب إعادة الهدوء".وتسبب اعتقال شرطي سابق، السبت، في أحدث موجة احتجاجات.وشارك الشرطي في استقالات جماعية للصرب من الشرطة الشهر الماضي، بعدما قالت بريشتينا إنها ستنفذ قانونا يلزم الصرب بالتخلي عن لوحات السيارات القديمة، التي يعود تاريخها إلى ما قبل حرب كوسوفو 1998-1999 التي أدت إلى الاستقلال.والأحد، أغلقت شاحنات ومركبات نقل ثقيل أخرى عدة طرق رئيسية في شمال كوسوفو تؤدي إلى معبرين حدوديين مع صربيا، مما أدى لإغلاقهما أمام الحركة المرورية.وقالت سفارتا الولايات المتحدة في بلغراد وبريشتينا في بيان: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الحالي في شمال كوسوفو".وأضافتا: "ندعو الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".