هل ستسمح الولايات المتحدة "بالسقوط" في الفلك الصيني؟

إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستاءة بشكل من زيارة الدولة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إن محاربة نفوذ الصين المتزايد في المملكة وفي كافة أنحاء الشرق الأوسط ستجبر الإدارة على فعل شيء تفضل تجنبه: التأكيد على مصالحها الأمنية المادية مقابل مصالحها الأخلاقية. لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع السياسة الخارجية بشكل مختلف عن الدول الأخرى بسبب مبادئها التأسيسية. وكانت من أوائل الدول في العالم التي كرست نفسها صراحة لأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان. في حين أن الأمر استغرق أكثر من قرن حتى بدأت الولايات المتحدة فعلاً في دفع تلك القيم إلى الدول الأخرى، إلا أنها لم تخف أبدًا اعتقادها بأن المبادئ الأميركية هي مبادئ إنسانية، تنطبق على جميع الناس في كل مكان".

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وتابعت الصحيفة، "حافظت الولايات المتحدة أيضًا على فهم قوي لمصالحها الأمنية المادية الأساسية. في الأيام الأولى للأمة، تمثل ذلك في منع الممالك الأوروبية من استخدام المستعمرات في نصف الكرة الغربي لتهديد الأراضي الأميركية. هذا هو السبب وراء مبدأ مونرو، الذي نص على أن الولايات المتحدة ستعتبر أي محاولة من قبل الممالك الأوروبية لإعادة السيطرة على المستعمرات السابقة في نصف الكرة الغربي بمثابة تهديد. ولهذا السبب أيضًا، في الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة ببناء شبكة من التحالفات العالمية لتعبئة الأنظمة الاستبدادية العدوانية بعيدًا عن الشواطئ الأميركية".

وأضافت الصحيفة، "كان هذا يعني دائمًا التعاون مع قوى غير ديمقراطية إلى حد ما. واكتسب مبدأ مونرو قوته الأولية لأن الملكية البريطانية فضلت أيضًا استقلال المستعمرات الإسبانية السابقة. وخلال الحرب الباردة، جندت الولايات المتحدة حلفاء من بين الديكتاتوريات لاحتواء الاتحاد السوفيتي وهزيمته. ربما كانت هذه الأنظمة استبدادية لشعوبها، لكن الولايات المتحدة غضت الطرف طالما أنها معادية للشيوعية. يجب على الرئيس بايدن أن ينظر إلى الشرق الأوسط من خلال تلك العدسة التاريخية. لا يمكن السماح للصين بأن تصبح القوة العالمية المهيمنة في المنطقة، وموردا عالميا للنفط والغاز الطبيعي".

وبحسب الصحيفة، "إذا استولت الصين على نفوذ الولايات المتحدة هناك، فيمكنها إجبار ممالك المنطقة على استخدام إنتاجها من الوقود الأحفوري ضد الغرب. كانت الولايات المتحدة تترنح تحت الحظر النفطي العربي في السبعينيات، وستهتز بشدة بسبب الجهود التي تدعمها الصين اليوم. يعرف حلفاء أميركا في المنطقة هذا، ولهذا السبب يستخدمون الصين كإسفين ضد الإجراءات الأميركية التي يعارضونها. حلفاء أميركا في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يخشون إيران بشدة ولا يريدون منها تطوير سلاح نووي. إنهم يعارضون بشدة سعي بايدن المستمر للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وهم يعلمون أن للصين علاقات قوية مع إيران. بالنسبة لهم، هذه فرصة: إذا لم يقم الأميركيون بحمايتهم، فربما سيفعل ذلك الصينيون، خاصة إذا قدموا شيئًا ترغب فيه بكين بشدة، مثل قاعدة بحرية في المنطقة أو عقود طويلة الأمد للنفط والغاز بأسعار مواتية".

وتابعت الصحيفة، "حث بعض نشطاء حقوق الإنسان الإدارة على فض الاتفاقات مع حلفائها في الشرق الأوسط ، وهم يجادلون بأن الاتفاق مع المستبدين لا يؤدي إلا إلى إضعاف مكانة البلاد. لكن في حين أنه من غير اللائق تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها حلفاء أميركا، فليس أمام بايدن بديل معقول. لا تهتم الصين بحقوق الإنسان، وستسعد في دخول أي فراغ لتوسيع مجالات نفوذها. إن السماح بحدوث ذلك في الشرق الأوسط سيضر بحملة الولايات المتحدة من أجل الحرية العالمية أكثر بكثير من أي تنازلات قد يقدمها بايدن مع قادة المنطقة".

وختمت الصحيفة، "تعتمد الحرية في الداخل والخارج على احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها المهيمنة عالميًا في مواجهة المنافسة الصينية. هذا، لسوء الحظ، يعني البقاء على اتصال مع الحكام الذين تفضل الولايات المتحدة تجاهلهم".