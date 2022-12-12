متى ستقتنع الولايات المتحدة أن العقوبات تطيل عمر الديكتاتوريات؟

غالبًا ما يقال إن تعريف الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا وتوقع نتائج مختلفة. ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما فعله صانعو السياسة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الأنظمة المعادية والأنظمة الإشكالية.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "النتائج لم تكن إيجابية بشكل عام. وعوضاً عن إقناع القادة الاستبداديين والعدوانيين بتغيير أساليبهم، عززت العقوبات الواسعة الاتجاهات المناهضة للديمقراطية وحفزت انتشار الأسلحة النووية وغيرها. وفي الوقت نفسه، يعاني المواطنون العاديون في هذه البلدان من تدهور مستويات المعيشة وزيادة القمع الحكومي، بينما تزدهر النخبة الخجولة من السيطرة على الموارد المحدودة. لقد رأينا هذا الفيلم مرارًا وتكرارًا في أماكن بعيدة ومختلفة مثل فنزويلا وإيران وكوبا وسوريا وكوريا الشمالية".

وتابع الموقع، "إن كوريا الشمالية وحدها تلخص بشكل خاص مبدأ العقوبات هذا. فمنذ أن بدأت في تطوير واختبار الأسلحة النووية، تعرضت كوريا الشمالية لموجة تلو الأخرى من العقوبات وأصبحت معزولة بشكل متزايد. على الرغم من عدم وجود مجاعة جماعية من النوع الذي أودى بحياة ما يصل إلى مليوني شخص في التسعينيات، إلا أن هناك انعدامًا خطيرًا للأمن الغذائي حيث يتناول العديد من الكوريين الشماليين وجبة واحدة فقط يوميًا، وفقًا لمصادر مطلعة. كما وأن الحدود بين الصين وكوريا الشمالية مغلقة الآن بإحكام، حيث تقول مصادر مطلعة إن 169 برج مراقبة ومنطقتين من الأسلاك الشائكة يمنعان الكوريين الشماليين من الوصول إلى نهر يالو وعبوره. في غضون ذلك، أجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق صواريخ هذا العام وأعادت تشغيل مفاعل نووي في يونغبيون، وهو ما يُحتمل أن يكون كارثة إشعاعية في طور الإعداد".

وأضاف الموقع، "إيران هي مثال آخر. ربما لعبت العقوبات المتعددة الأطراف التي سبقت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 دورًا في تشجيع المفاوضات النووية الناجحة، لكنها فقدت هدفها عندما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 بينما كانت إيران في حالة امتثال كامل. عوضاً عن التفاوض على صفقة أفضل، قام النظام الإيراني بتطوير برنامجه النووي إلى النقطة التي يمكن أن تنتج فيها إيران مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي في غضون أيام. تواصل إيران دعم المجموعات في العراق واليمن، وتقديم الدعم لنظام بشار الأسد في سوريا وتحافظ على علاقات وثيقة مع حزب الله القوي والمناهض للغرب وإسرائيل. كما طورت إيران صواريخ ومسيرات متطورة بشكل متزايد، على الرغم من القيود التجارية الطويلة الأمد التي تفرضها الولايات المتحدة والمتعددة الأطراف على الأسلحة والتجارة ذات الاستخدام المزدوج. وقامت إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بطائرات مسيرة وصواريخ، وهي تقدم الآن طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في عدوانها على أوكرانيا".

وبحسب الموقع، "فقد تدهور الوضع السياسي الداخلي في إيران أيضًا بسبب العقوبات، وأدت الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني في 16 أيلول 2022، في حجز ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق"، إلى فرض عقوبات جديدة على إيران مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي من شأنها أن تخفف من العقوبات الأوسع على البنوك الإيرانية، وصادرات النفط والتصنيع، في طريقها إلى الاحتضار. كما وكان للعقوبات دور رئيسي في التدهور الاقتصادي لإيران. لقد ارتفعت نسبة الفقر لدى الشعب الإيراني مع انخفاض قيمة عملته، وارتفاع التضخم، وتضاءل التجارة والاستثمار.

وكتب خبير التجارة الإيرانية بيجان خاجيبور مؤخرًا أن "استمرار إضعاف الطبقة الوسطى من التمكين سيزيد من التآكل الاقتصادي الذي من المقرر أن تشهده البلاد بسبب الافتقار إلى استثمارات البنية التحتية".ومع ذلك، فإن رفع العقوبات الآن من شأنه أن يسبب ضجة لأنه سيضع أيضًا المزيد من الموارد في أيدي نظام مكروه".

وأضاف الموقع، "البلدان الأخرى التي واجهت مثل هذا الحظر الشامل، مثل كوبا وسوريا وفنزويلا، لم تشهد تغييرات نحو الأفضل. خففت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا القيود المفروضة على الاستثمار الأميركي في إنتاج النفط الفنزويلي، للتعويض عن الجهود المبذولة لخنق صادرات النفط من قبل دولة منبوذة أخرى، وهي روسيا، التي تواصل عدوانها في أوكرانيا. يشير مؤيدو العقوبات إلى أنها ستشجع على تغيير سياسات النظام إن لم يكن تغيير الأنظمة نفسها. لكن الرابط بين العقوبات وتغيير النظام ضعيف، ويبدو أن العقوبات غالبًا ما تطيل أمد أسوأ الديكتاتوريات، ولا تطيحها".

وختم الموقع، "فلماذا يستمر فرض العقوبات؟ أيستمر كبديل للحرب؟ أم لاسترضاء الجماهير السياسية المحلية؟ هناك أسباب كثيرة، لكن لا يبدو أن النتائج تبرر الوسيلة. فهل سيعترف السياسيون يومًا بالحقائق ويغيرون المسار؟"