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عربي-دولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيفرض حزمة قاسية من العقوبات ضد إيران

Lebanon 24
12-12-2022 | 04:30
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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الاتحاد سيفرض حزمة قاسية من العقوبات ضد إيران.

وأشار بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إلى أنه لم يتم التوافق بعد على حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.
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منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل

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