Advertisement

عربي-دولي

قوات بحرية من العراق والكويت وأميركا تنفذ دورية مشتركة في الخليج

Lebanon 24
12-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1019285-638064370232129652.jpg
Doc-P-1019285-638064370232129652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، الاثنين، إن قوات بحرية من العراق والكويت وأميركا قامت بدورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وأضافت أن سفناً من البحرية الأميركية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري.
Advertisement

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر "الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط.. تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-12-12
05:48 | 2022-12-12
05:30 | 2022-12-12
04:30 | 2022-12-12
04:00 | 2022-12-12
03:30 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website