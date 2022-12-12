روسيا: نرغب في تعديل اتفاق الحبوب لضمان وصول الغذاء للبلدان الفقيرة

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عبرت روسيا، الاثنين، عن رغبتها في تعديل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي تتوسط فيه تركيا وترعاه الأمم المتحدة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، حسبما نقلت وكالة "تاس"، إن التعديل الذي تطلبه موسكو يضمن وصول الإمدادات الغذائية إلى أفقر البلدان في إفريقيا وآسيا.كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث، الأحد، توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في ظل سعي الجانبين إلى إحداث تغييرات من شأنها زيادة صادراتهما.ولعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة في 22 تموز الماضي، بعدما أسهمت في إبرام اتفاق الحبوب الذي فتح الموانئ الأوكرانية للتصدير بعد حصار روسي استمر 6 أشهر منذ غزو أوكرانيا.