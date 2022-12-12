بريطانيا: روسيا لن تحقق تقدماً مهماً خلال الأشهر المقبلة في أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، إن روسيا لا تزال تسعى إلى بسط سيطرتها الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا، متوقعة أن القوات البرية الروسية "لن تحقق تقدماً مهماً من الناحية العملياتية خلال الأشهر المقبلة".وأشارت الوزارة البريطانية في تقييمها الااستخباراتي اليومي، إلى أنها لا ترجح تحقيق روسيا أهدافها الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القيادة العسكرية الروسية "لا تزال تسعى إلى إعطاء الأولوية للتقدم بشكل أعمق في منطقة دونيتسك".