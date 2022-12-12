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عربي-دولي

في الآونة الأخيرة.. ما الذي تريده روسيا؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 11:00
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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله الإثنين، إن روسيا تريد تعديل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

ووفق المسؤول الروسي فإن رغبة موسكو في تعديل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب تعود "لضمان وصول المزيد من الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم في إفريقيا وآسيا".
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تركيا تبحث الاتفاق مع طرفي النزاع

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الأحد مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع سعي الجانبين إلى إحداث تغييرات من شأنها زيادة صادراتهما.
ولعبت تركيا دور الوسيط مع الأمم المتحدة في إبرام اتفاق الحبوب الذي فتح الموانئ الأوكرانية للتصدير بعد حصار روسي استمر 6 أشهر.
وتسعى موسكو للحصول على ضمانات أفضل لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة بينما تريد كييف التوسع في الاتفاق لزيادة عدد الموانئ الأوكرانية التي تفتحها للشحن.
وبعد اتصاله مع بوتين، ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان دعا إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في أسرع وقت ممكن، وقال إن بوسع أنقرة وموسكو بدء العمل على تصدير مزيد من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية عبر ممر الحبوب في البحر الأسود.
وحثت روسيا الأمم المتحدة على الضغط على الغرب لرفع بعض العقوبات لضمان قدرة موسكو على تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية بحرية في إطار اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي تقول روسيا إنه لم يطبق بعد بشكل كامل.
 
وتعد أوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذرة والقمح في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بسبب العملية العسكرية الروسية.

وبعد حصار استمر قرابة 6 أشهر بسبب الحرب، عادت 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا للعمل، في نهاية تموز، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات الحبوب في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر، "تراجعت بنسبة 47.6 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.09 مليون طن".
 
 
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