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عربي-دولي

فوضى بمطارات حول لندن.. ما القصة؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 09:00
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اضطر عدد كبير من المسافرين في بريطانيا إلى النوم على أرض المطار، خلال الأيام الأخيرة، بعدما أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى تأخير وإلغاء الكثير من الرحلات الجوية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن سُمك الثلوج التي تساقطت فاق 10 سنتيمترات، بينما هبطت الحرارة إلى نحو 15 تحت الصفر في اسكتلندا.
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واضطرت عدة مطارات، مثل مطارات حول العاصمة لندن، إلى إغلاق مدارج، بسبب تساقطات الثلوج، وسط حالة من الفوضى بين الركاب.

وكتبت مسافرة من مطار "ستانسد" في ضواحي لندن، في تغريدة على تويتر "كان من المرتقب أن أسافر يوم أمس، ثم ألغيت رحلتي، فاضطررت للنوم على الأرض وسط المطار".

وأبدى مسافر آخر استياءه من الفوضى الحاصلة، قائلا إن تساقط الثلوج بسمك لا يتعدى 10 سنتيمترات ليس أمرا كبيرا في لندن خلال هذا الموسم.

وانتقد المسافر عبر تغريدة في تويتر ما اعتبره تقصيرا في التواصل، لأن المسافرين وجدوا أنفسهم في حيرة من الأمر، لا يدرون شيئا عما ينتظرهم.

واشتكى آخرون كانوا في طريقهم إلى بريطانيا، من إلغاء الرحلات الجوية، مثل رحلة من روما الإيطالية، فاضطروا إلى حجز فنادق.

وكان مطار "ستانسد" قد أغلق مدارجه ثم عاد إلى فتحه، لكن المسؤولين أوضحوا للركاب أنه من الوارد بقوة أن يجري إلغاء وتأخير الكثير من الرحلات.
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